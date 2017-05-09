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Talisca PFDK'ya sevk edildi
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Talisca PFDK'ya sevk edildi

Ligin 30. haftasında oynanan Fenerbahçe derbi maçında sarı-lacivertli oyuncu Volkan Demirel ile tartışma yaşayan Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca PFDK'ya sevk edildi.

Ligin 30. haftasında oynanan Fenerbahçe derbi maçında sarı-lacivertli oyuncu Volkan Demirel ile tartışma yaşayan Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Talisca'nın rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:
"Antalyaspor Kulübü'nün 05.05.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor -Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 06.05.2017 tarihinde oynanan Galatasaray -Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 7. maddeleri ile 14/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 07.05.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş -Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Beşiktaş Kulübü futbolcusu Anderson Souza Conceıçao'nun aynı müsabakadaki rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 07.05.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü'nün 07.05.2017 tarihinde oynanan Samsunspor-giresunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Boluspor Kulübü'nün 07.05.2017 tarihinde oynanan Boluspor-Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 08.05.2017 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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