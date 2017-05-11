Talisca'nın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Talisca'ya 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Talisca'ya 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi.

Talisca'ya verilen 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasının gerekçesi, "rakip takım sporcusuna yönelik hakaret" olarak belirtilirken, haksız tahrik hükümlerin de dikkate alındığı belirtildi.

Kurul ayrıca, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 140, Beşiktaş'a da 95 bin lira para cezası kesti.

