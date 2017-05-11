Talisca'nın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Talisca'ya 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Talisca'ya 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi. Talisca'ya verilen 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasının gerekçesi, "rakip takım sporcusuna yönelik hakaret" olarak belirtilirken, haksız tahrik hükümlerin de dikkate alındığı belirtildi. Kurul ayrıca, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 140, Beşiktaş'a da 95 bin lira para cezası kesti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.