'Talisca'nın, Aboubakar'ın bonservisini al diyorlar da...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 'Talisca'nın, Aboubakar'ın bonservisini al diyorlar. Nasıl olacak? Salonu sponsor bulursam yaptıracağım. Bütün branşlarda şampiyonluk istiyorlar ancak bizim elimizde sihirli değnek yok. Borç mevzusu bizim yaşamak zorunda olduğumuz bir şey' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Talisca'nın, Aboubakar'ın bonservisini al diyorlar. Nasıl olacak? Salonu sponsor bulursam yaptıracağım. Bütün branşlarda şampiyonluk istiyorlar ancak bizim elimizde sihirli değnek yok. Borç mevzusu bizim yaşamak zorunda olduğumuz bir şey" dedi.

Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, ilk olarak 2016-2017 senesinde neler yaptıkları hakkında bilgi vererek, "Geçen sene Osmanlıspor maçıyla şampiyon olmuştuk ve yine Osmanlıspor maçıyla ikinci şampiyonluğu almayı Allah bize nasip etsin. Vodafone Arena'da yüzde 72 oranla galibiyetle oynuyoruz. Taraftarın gücü de takıma etki ediyor" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'I CEPTE KEKLİK GÖREMEYECEĞİ BİR KULÜPTÜR BURASI"

28 bin ortalama ile kombine sattıklarını ifade eden Orman, "Rakiplerimizin de bu konuda çok önündeyiz. Kombine alamayanlar 'Alamadık' diyor ancak 'Stat yapılırken alsaydınız' diyorum. 'O zaman ihtiyacımız varken alsaydınız'. Göreve geldiğimizde rakiplerin yarısı civarı gelirle mücadele ediyorduk şimdi iki misliden daha fazlaydı o zamanlar gelirler. Şu andaki durum iki rakibimizin de yüzde 30 üzerinde bir kulüp haline geldik. Gelirlerle de şampiyonluğu hak eden bir kulüp haline geldik. Türkiye'nin en değerli formasıyız. 16 milyon Dolar yakın forma gelirimiz var. 100 milyon taraftara oynamamız lazım çünkü gelirlerimizin en üst noktasındayız. Yayın ihalesi belli, stadyumun kapasitesi belli. Oynadığımız oranlar belli. Türkiye'deki pazarlama faaliyetlerin de de en üst noktasındayız. Belki bu noktada 5-10 milyon daha artış olabilir. 40-50 milyon Dolar forma geliri için global sponsorlarımız olması lazım. 16 milyon Dolar olan forma geliri Manchester United'de 100 milyon Pound civarındadır. Çin'de Malezya'da Azerbaycan Endonezya'da daha fazla zaman harcayacağız. Beşiktaş, Avrupa'da kulüplerle oynadığı maçlarda başarılı olması lazım ki bu sene bizim için böyleydi. Kimsenin Beşiktaş'ı cepte keklik göremeyeceği bir kulüptür burası" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ'IN OYUNCULARINI ALIP. YEDEK KULÜBESİNDE OTURTANLARA..."

"İlk Feda ile başladık" diyerek sözlerine devam eden Başkan orman, "Sonra stadımızı şimdi ise Efendi Beşiktaş kampanyası yaptık. Ben ve arkadaşlarım kulübümüzü yönetirken, bu prensipler içerisinde yönetiyoruz. Hiçbir fırsattan fırsatçılık çıkarmaya çalışmıyoruz. Beşiktaş'ı ufak görenler, Beşiktaş'ın oyuncularını alıp yedek kulübesinde oturtanlara Beşiktaş'ın iyi olduğunu gösteriyoruz. Ancak diğer bütün camialarla ilişkilerimize önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.



KARTAL YUVASI GELİRLERİ

Kartal Yuvaları hakkında da bilgi veren Fikret Orman, "Geçen sene 300 bin formaya çıktık. Bu sene 400 bin. Üçüncü yıldızı alıp şampiyon olursak 500, 550 bini de göreceğiz inşallah. 15 milyon TL'den 60 milyon TL'ye geldi geçen seneye göre gelirlerimiz. Bu sene ise 90 milyon TL de satışlarımız. Türkiye'nin en büyük Kartal Yuvası'nı ise Vodafone Arena'da açtık" açıklamalarında bulundu.



"BEŞİKTAŞ'I İYİ TEMSİL EDİYORLAR"

Şampiyonluğa az kaldığını aktaran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Son iki maçımız. İnşallah bütün camiaya sesleniyorum Gaziantep'e beraber gidelim. Hep beraber inşallah orada da çok taraftarımız var. Talepte de bulunduk statta olmak için taraftarlarımızın girebilmesi için. Futbol takımıyla alakalı hepimizin ahlaken de pırıl pırıl gurur duyduğu müthiş iyi insan olan hocası ve ekiple beraber Beşiktaş'ı iyi temsil ediyorlar. Hepsinden çok memnum. Hem yönetim kurulunda bu işe emek veren arkadaşlarımı hem de teknik heyet ve oyuncuları alkışlayalım istiyorum" dedi.



BORÇLAR KONUSU

"Biz bugüne kadar 120-130 milyon Dolar faiz ödedik" diyen Orman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu faizi Beşiktaş'ın kullanmış ve almış olduğu şeylerden dolayı ödedik. Talisca'nın, Aboubakar'ın bonservisini al diyorlar. Nasıl olacak? Salonu sponsor bulursam yaptıracağım. Bütün branşlarda şampiyonluk istiyorlar ancak bizim elimizde sihirli değnek yok. Borç mevzusu bizim yaşamak zorunda olduğumuz bir şey."

(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)