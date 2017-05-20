Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu. Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu. Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'le yaşadığı tartışma sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve 1 maç ceza alan Anderson Talisca golle döndü. Bursaspor karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyen Talisca, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkarken, karşılaşmanın ikinci yarısında Aboubakar'ın güzel asistinde topu filelere göndermeyi başardı ve takımının 3'üncü golüne imza attı. Talisca attığı bu golle, ligdeki gol sayısını da 11'e çıkartmış oldu.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu / İHA)