09.09.2017 11:59 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş'tan 'evrim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, 'Evrim teorisine dair yeni düzenleme yaptık. Evrim kitaplardan kalktı diyenler zır cahil' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, "Evrim teorisine dair yeni düzenleme yaptık. Evrim kitaplardan kalktı diyenler zır cahil" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, yenilenen eğitim-öğretim programına ilişkin yaptığı basın toplantısında 'Evrim teorisi' ile ilgili, "Evrimle alakalı olarak evrimi kaldırdık mı sorusu siz Fransız İhtilali'ni kaldırdınız mı sorusu kadar saçma bir sorudur. Evrim teorisine dair yeni düzenleme yaptık. Evrim kitaplardan kalktı diyenler zır cahil" değerlendirmesini yaptı.

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)

