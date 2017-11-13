13.11.2017 11:23 Talihsiz yavru kedi böyle kurtarıldı

Polonya'da bir yavru kedi, yemek aramak için girdiği çöp koytenırında kafası sıkışınca uzun süre mahsur kaldı. Polonya'da bir yavru kedi, yemek aramak için girdiği çöp koytenırında kafası sıkışınca uzun süre mahsur kaldı.

Talihsiz kedinin yardımıysa feryadını duyan çevredeki esnaf koştu. Önce çöp konteynırı boşaltıldı, ardından kedi kolay çıkabilsin diye kafası yağlandı. Daha sonra da delik büyütüldü ve sevimli kedi kurtarıldı. Talihsiz hayvan hemen bir veterinere götürüldü ve bakım altına alındı.



