30.12.2016 16:45 Tali yoldan çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyona çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyona çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Gebze İnönü mahallesi otoban yan yol Güzeller Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ara yoldan çıkan Cengiz Ş. idaresindeki 41 GH 886 plakalı otomobil, Hekmet Y. idaresindeki 34 GG 4982 plakalı kamyona vurduktan sonra savrularak trafik levhasına ve trafik ışıklarını çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan Cengiz Ş.(39) ve Muhammed Y.(18) araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler hemen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.



İhbar üzerine hemen olay yerine giden emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye kaza nedeniyle otomobil içerisinde sıkışan Cengiz Ş. ile Muhammed Y.'yi sıkıştıkları yerden kısa sürede çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri



yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Devlet Hastanesine götürüldü.



Kazaya karışan ve olay anını anlatan kamyon sürücü Hekmet Y., "Ben ana yoldan geliyordum. Otomobil tali yoldan çıkarak önüme kırdı" dedi. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere Gebze Mutlukent Polis Merkezine götürüldü.



Öte yandan kaza nedeniyle yolda bulunan trafik levhalarında ve trafik ışıklarında maddi hasar oluşurken, Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

