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Talasemi hastalığı için 'bir umut da siz olun'
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Talasemi hastalığı için 'bir umut da siz olun'

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Millenium Kongre Salonunda düzenlenen 'Bir Umut da Siz Olun' sloganıyla Talasemi hastalığı için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe öğrencilerin yoğun katılımı gözlemlendi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Millenium Kongre Salonunda düzenlenen "Bir Umut da Siz Olun" sloganıyla Talasemi hastalığı için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe öğrencilerin yoğun katılımı gözlemlendi.

Etkinlik için Talasemi Başkanı Derya Güven, As Başkanı Ahmet Varoğlu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Doktorlarından Begüm Sadıkoğlu konuk oldu.

"Bir Umut da Siz Olun" sloganıyla hazırlanan farkındalık etkinliğinin açılış konuşmasını, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı gerçekleştirdi.

Harmancı, konuşmasının başında, "bu projeye 2015 - 2016 yaz okulu ders kapsamında başladıklarını belirterek, projenin ana noktalarını ve amaçlarını belirlemek üzere sokak röportajları ile durum analizleri yaptıklarını ifade etti. Nimet Harmancı, konuşmasının devamında Talasemia derneğinin değerli üyelerinin yardımları ışığında kan bağışının sürekliliğini sağlamayı ve hayati önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

GAÜ Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı konuşmasının sonunda, bu sene projenin hangi aşamada olduğunu şu şekilde açıkladı: "2016- 2017 Akademik yılında 'Bir Umut da Siz Olun' sosyal sorumluluk kampanyası duygulara dokunmaktan geçer. Bu hususta 35 kişilik öğrenci ekibimizin özverili ve yürekten gelen samimi çalışmasıyla tasarlanan, afişler, el broşürleri ve oluşturulan kısa film istediğimiz algıyı yaratmıştır. Yeni akademik dönemde bu projenin devam etmesini ve hedeflediğimiz bilinçli farkındalığın oluşturulmasını canı gönülden arzuluyoruz. "

Seminerde ikinci olarak söz hakkını Dr. Begüm Sadıkoğlu aldı. Dr. Sadıkoğlu talasemi hastalığının tüm evrelerini, hastalık öncesinde ve sonrasında alınacak tedbir ve önemleri son olarak da dünyada ve ülkemizde talasemi hastalığının yerini istatiksel bir şekilde öğrencilerle paylaştı. Dr. Begüm Sadıkoğlu, şu konularda öğrencilere bilgiler verdi: "Talasemi minör (Talasemi taşıyıcısı), Talasemi intermedia (hafif - ağır hasta tipi), Talasemi major (Akdeniz anemisi- ağır hasta tipi), Epidemiyoloji (dünya popülasyonunda hemoglobin bozukluğu %7), Klinik bulgular, Komplikasyonlar, Demir yükü tedavisi, Prognoz, Tedavi, Tedavi 1, Tedavi 2, Prenatal Tanı, Preimplatasyon Genetik Tanı."

Talesemi nedir?

Son konuşmacı olarak, Talasemia Derneği Başkanı Derya Güven söz hakkı aldı. Güven, Talesemi nedir? sorusuna cevap verdi. Talasemia Derneği Başkanı Güven, özellikle halk arasında bu hastalığın bulaşıcı bir hastalıkmış gibi algı yaratılmasının yanlış olduğunu belirterek talaseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çekti. Konuşmasın sonunda konuyla ilgili olarak şu örneği verdi: "Bir aracın sürüşe devam edebilmesi için yakıta ihtiyacı vardır. Bir talasemili insanında yaşayabilmesi için kana ihtiyacı vardır. Bu bakışı unutmamalıyız."

Talasemi Seminer kapanış konuşmasını, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak gerçekleştirdi. Deliceırmak; "Bu güzel organizasyonların Girne Amerikan Üniversitesi çatısı altında gerçekleşmesinden gurur duyuyorum. Teorik olarak vermiş olduğumuz dersleri, pratik şekilde sahaya inerek gerçekleştirebilen sevgili öğrencilerimizin gelişimi bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin, böylesine güzel projelerin önemini ve değerini bilerek halk arasında farkındalık yaratmaları, sadece eğitim alanında kalmayıp insani değerlere de ilgi duymaları onları her zaman farklı kılacaktır. Çok önemli olan "Bir Umut da Siz Olun" sloganıyla üstlendiğimiz bu kampanyada emeği geçen, Nimet Harmacı'ya, Talasemia Derneği Üyelerine, Dr. Burhan Nalbantoğlu dokturuna ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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