29.12.2016 13:28 Talas Belediyesi yaban ve sokak hayvanlarını unutmadı

Talas Belediyesi kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bıraktı. Talas Belediyesi kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bıraktı.



Kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Talas Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı. Her yıl yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kış mevsiminde doğada yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmalarına başlandı. Belediye olarak yaban hayvanlarına kendi doğal ortamlarına yem bırakıyoruz. Kış şartlarında aç kalan hayvanlar açısından bu çalışmalar hayati öneme sahip. Vatandaşlarımızın da kış şartlarında hassasiyetle davranmalarını ve sokaklarda yaşayan hayvanların bu zor zamanlarına yiyecek bırakarak destek olmalarını istiyoruz. Yaban hayatı yemleme çalışmalarımız belli aralıklarla rutin olarak devam ediyor" dedi.

