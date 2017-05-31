Taksisine binen adamdan şüphelendi ve...

Kastamonu'da taksicinin hareketlerinden şüphelenerek karakola götürdüğü müşterisi, telefon dolandırıcısı çıktı. Elindeki poşette ziynet eşyalarıyla yakalanan telefon dolandırıcısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da taksicinin hareketlerinden şüphelenerek karakola götürdüğü müşterisi, telefon dolandırıcısı çıktı. Elindeki poşette ziynet eşyalarıyla yakalanan telefon dolandırıcısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terminal Taksi Durağı'nda çalışan Necdet Kürekçi, otogarda otobüsten inerek aracına binen müşterisini önce bir köye, ardından başka bir köye, sonra da kent merkezinde 3 farklı adrese götürdü. Taksici Necdet Kürekçi, her gittiği yerde elinde poşetle dönen ve sürekli telefonda konuşan kişinin hareketlerinden şüphelendi. Kürekçi, en son kendisini Çankırı'ya götürmesi için para teklif eden müşterisine, akaryakıt istasyonuna gitme bahanesiyle Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezine gitti. Karakolun önünde taksiden inen ve kapıları kilitleyen Kürekçi, polise durumu anlattı. Araçta ve müşteride yapılan incelemede şüphelinin telefon dolandırıcısı olduğu ve elindeki poşette de yaklaşık 80 bin lira değerinde ziynet eşyası olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Sait A.'nın, kentte 5 kişiyi telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şebekenin üyesi olduğu ve kuryelik yaptığı ortaya çıktı. Sait A.'nın, taksiyle gittiği adreslerden aldığı toplam 150 bin TL'lik ziynet eşyası ve paraya el konuldu. Sait A.'nın emniyette sorgusu sürerken, para ve ziynet eşyalarının sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Aracına binen kişinin tavırlarından ve konuşmalarından şüphelendiğini söyleyen Taksici Necdet Kürekçi, "Önce bir köye gittik. Sonra başka bir köye ve bir kaç adrese daha. En son geldiğimiz yerde biraz şüphelendim. Dolaşıyordu apartman arasında falan. Akabinde elinde bir poşetle geldi. Sürekli telefonda konuşuyordu. Konuyu anladım. Sonra Çankırı'ya götürmem için güzel para teklif etti. O an aklıma karakol geldi. Gaz alma bahanesiyle karakola çekip aracı kilitledim ve polise teslim ettim" dedi.

Müşterisi olan şahsın en son bir apartmandan elinde poşetle taksisine bindiğini ifade eden Kürekçi, araçta altınların şıngırdanmasından şüphelenerek, telefon dolandırıcısı olabileceğini ve bu yüzden karakola gittiğini kaydetti.

Gözaltına alınan Sait A., emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)