Taksim ve Gezi Parkı'nda sıkı güvenlik önlemleri

Gezi Parkı olaylarının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim ve Gezi Parkı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Özellikle parkın çevresinin bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Gezi Parkı olaylarının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim ve Gezi Parkı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Özellikle parkın çevresinin bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

2013 yılında yaşanan ve tüm ülkede yankı bulan Gezi Parkı olaylarının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim ve Gezi Parkı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu kapsamda polis ekipleri bariyerlerin yüklü olduğu araçlarla Taksim'e geldi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla polis ekipleri özellikle parkın çevresini bariyerlerle çevirdi.

