Taksim Meydanında ağaçlandırma çalışmaları sona erdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı. 50 ağacın dikildiği meydanda yapılan çalışmalar bu gece son buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı. 50 ağacın dikildiği meydanda yapılan çalışmalar bu gece son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Taksim Meydanı'na 18 meşe, 17 ıhlamur, 10 çınar ve 5 bonzai zeytini ağacı dikilerek ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise yapılan ağaçlandırma çalışmalarını sosyal medya hesaplarından vatandaşlara duyurdu. (Oğuzcan Yazar / İHA)
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