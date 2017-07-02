Taksim'e çıkmak isteyen LGBT'lilere gözaltı

İstanbul Valiliğinin kararına rağmen 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 7 LGBT'li gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinin kararına rağmen 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 7 LGBT'li gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinin kararına rağmen 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen bir grup LGBT'li Harbiye'de bir araya geldi. Burada sloganlar atarak meydana çıkmak isteyen gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan grubun Taksim Meydanı'na çıkmasına izin vermedi. Bir grup ara sokaklara kaçışırken bir taksiye binen 7 LGBT'li polis tarafından taksiden indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan LGBT'liler Feriköy Polis Merkezine götürüldü.

(Doğan Can Cesur/İHA)