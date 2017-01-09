09.01.2017 17:55 Taksim'den kar manzaraları

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'nda vatandaşlar yürümekte güçlük çekiyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'nda vatandaşlar yürümekte güçlük çekiyor.

Kentte birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı öğleden sonra etkisini artırdı. Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar, şiddetli rüzgarla birlikte yağan karda zor anlar yaşadı. Kar yağışının artmasıyla, her zaman yoğun olan İstiklal Caddesi de boş kaldı.

(İsmail Coşkun /İHA)

