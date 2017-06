'Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin projesi bitti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin projesi şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbul'umuza kazandıracağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin projesi şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbul'umuza kazandıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde sanat ve spor dünyasının önemli isimlerine bir iftar yemeği verdi.

İftar programına sanat ve spor camiasından; İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Rıdvan Dilmen , Sibel Can, Tolga Zengin, Ajda Pekkan, Ümit Besen, Aykut Kocaman, Seda Sayan ve Yavuz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.



DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Konuşmasına Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerleşim yerlerindeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a hamdolsun, herhangi bir ölüm söz konusu değil. Maddi hasarlar, bunlar telafi edilir fakat bu konularda da her zaman için hazırlıklı olmamızın gereğini hatırlatmak istiyorum. Onun için de imardı, kaçak yapılaşmaydı, bunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Aynı şekilde Yunanistan tarafında da depremden etkilenen komşularımıza da buradan geçmiş olsun diyorum" dedi.



"AKM'NİN PROJESİ BİTTİ"

Kültür, sanat ve spor toplumları bir arada tutan ortak değerler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde maalesef bu ortak değerlerimiz uzun süre sadece belli kesimin tekelinde olmuştur. Kültürü, sanatı, sporu belli kesimlerin tekelinde tutma saplantısının ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi, tam tersine bu tavır her alanda üzüntü verici bir sığlığa yol açmıştır. Taksim'deki opera binasının yenilenmesi, AKM'yi kast ediyorum. Buradaki çalışma da bu odakların çarpıtmasına maruz kalmıştır. Halbuki AKM deprem nedeniyle de ciddi bir hasara uğramış deprem tehlikesiyle de karşı karşıya olan bir yer" diye konuştu.



"İRFANDAN YOKSUN BİR KÜLTÜR, SANAT VE AHLAKTAN YOKSUN BİR SPORLA HİÇBİR YERE VARAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla şöyle konuştu:

"Teessürle belirtmem gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir. İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız. Ülkemize böyle bir eseri (Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi) kazandıran anlayışı, Taksim'deki o sağlıksız ve kesinlikle çirkin yapıyı yıkıp yerine daha güzel bir eser kazandırmak istediği için uzun yıllar boyunca yerden yere vurdular. Ne sanatçı düşmanlığımız, ne sanata saygısızlığımız kaldı. Halbuki biz hem İstanbul'a hem de kültür sanat dünyamıza yakışır bir eseri ülkemize kazandırmak için çalıştık. Harbiye Kongre Merkezi bunun bir örneğidir. Oradaki Muhsin Ertuğrul neydi, biz onu şu anda ne hale getirdik? Şimdi inşallah Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni aynı mimari gruba yaptırdık, proje şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbul'umuza kazandıracağız."



"DEVLET SANATTA, SPORDA YÖNETEN DEĞİL DESTEKLEYEN, TEŞVİK EDEN OLMALI"

"Devlet sanatta kütürde destekleyen teşvik eden bir konumda olmalıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin içinde olduğu her iş hantallaşmaya mahkum. Prensip olarak sanatçıların devlet memuru olmasını doğru bulmuyorum. Şimdi birileri hemen diyecek ki 'Efendim siz devleti temsil ediyorsunuz, şikayet değil, icraat makamındasınız.' Bu sözün anlamı; 'Kültürü, sanatı, sporu niye yönetmiyorsunuz?' ithamıdır. Bana göre bu da bir başka yanlış bakış açısıdır. Devlet kültürde, sanatta, sporda yöneten değil, destekleyen, teşvik eden konumunda olmalıdır" dedi.



BÜYÜME RAKAMLARI

Bugün açıklanan büyüme rakamlarına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye hamdolsun bugün ilk çeyrekte yüzde 5 büyümeyi yakaladı. Dünyada birinci sırada Çin, ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada Türkiye ve Endonezya. Hedefimiz 2017 sonuna kadar bu oranı arttırarak devam ettirmek. Bunu arttırarak devam ettirmemiz halinde 2023 hedefi rahatlıkla tutturulacaktır. Burada gücümüz sizlersiniz gücümüz gençlik."