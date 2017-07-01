Taksim'de 'serin hava' kalabalığı

Gündüz rekor sıcaklığın yaşandığı İstanbul'da akşam saatlerinde vatandaşlar serinlemek için Taksim Meydanı'na akın etti.

Gündüz rekor sıcaklığın yaşandığı İstanbul'da akşam saatlerinde vatandaşlar serinlemek için Taksim Meydanı'na akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan aşırı sıcak hava uyarılarının ardından gün içerisinde kentte hissedilen sıcaklık 40 dereceleri buluyor. Gündüz sıcak havanın etkili olduğu il genelinde vatandaşlar akşam saatlerinde biraz olsun serinlemek için kendilerini sokağa attı. Vatandaşların İstiklal Caddesi'nde de gezdiği görüldü.

