31.12.2016 13:46 Taksim'de 'özel harekat polisli' yılbaşı önlemi

2017'ye saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Meydan, Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken özel harekat polislerinin de olası bir olumsuzluğa karşı metro çıkışlarında nöbet beklediği görüldü. 2017'ye saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Meydan, Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken özel harekat polislerinin de olası bir olumsuzluğa karşı metro çıkışlarında nöbet beklediği görüldü.



Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Meydanın bir kısmı, Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine polis bariyerleri yerleştirildi. Güvenlik sorununu önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında meydanın çeşitli noktalarına itfaiye araçları konuşlandırılırken, özel hareket polislerinin de olası bir olumsuzluğa karşı metro çıkışlarında nöbet beklediği görüldü. Saat 16.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yolların kapatılacağı ve meydandaki önlemlerin arttırılacağı öğrenildi.

