Taksim'de nostaljik tramvayın rayları döşenmeye başlandı

Taksim Meydanındaki çevre düzenlemesi kapsamında kaldırılan nostaljik tramvayın rayları yeniden döşenmeye başladı.
Taksim Meydanındaki çevre düzenlemesi kapsamında kaldırılan nostaljik tramvayın rayları yeniden döşenmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesinde altyapı, çevre düzenleme ve nostaljik tramvayın raylarını yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında bir süre önce kaldırılan nostaljik tramvayın raylarının döşenmesine başlandı. Nostaljik tramvay için Taksim Meydanına getirilen raylar buraya döşenmeye başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda nostaljik tramvay seferlerini sürdürecek.
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