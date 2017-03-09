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Taksim'de kadınlardan 8 mart yürüyüşü...
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Taksim'de kadınlardan 8 mart yürüyüşü...

Binlerce kadın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi

Binlerce kadın, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için İstiklal Caddesi'nde buluştu. Fransız Konsolosluğu önünde buluşan kadınlar, Tünel Meydanı'na kadar yürüdüler.

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8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde feminist kolektiflerin düzenlediği yürüyüşe binlerce kadın katıldı. Fransız Konsolosluğu önünde buluşan kadınlar, Tünel Meydanı'na kadar yürüyüşe geçti.

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Yürüyüş sırasında kadına şiddeti, cinsiyetler arası eşitsizliği ve kadına yöneltilen baskıları protesto eden kadınlar, pankart ve dövizlerle Tünel Meydanı'na kadar yürüdüler.

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Tünel Meydanı'nda yapılan basın açıklamasından ardından halay çekip, oynayan kadınlar olaysız dağıldı.

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