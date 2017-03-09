Taksim'de kadınlardan 8 mart yürüyüşü...

Binlerce kadın, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için İstiklal Caddesi'nde buluştu. Fransız Konsolosluğu önünde buluşan kadınlar, Tünel Meydanı'na kadar yürüdüler.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde feminist kolektiflerin düzenlediği yürüyüşe binlerce kadın katıldı. Fransız Konsolosluğu önünde buluşan kadınlar, Tünel Meydanı'na kadar yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında kadına şiddeti, cinsiyetler arası eşitsizliği ve kadına yöneltilen baskıları protesto eden kadınlar, pankart ve dövizlerle Tünel Meydanı'na kadar yürüdüler.

Tünel Meydanı'nda yapılan basın açıklamasından ardından halay çekip, oynayan kadınlar olaysız dağıldı.