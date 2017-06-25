Taksim'de insan seli

Kent dışına tatil için çıkamayan vatandaşlar, İstanbul'un en gözde mekanı Taksim'e akın etti.

Kent dışına tatil için çıkamayan vatandaşlar, İstanbul'un en gözde mekanı Taksim'e akın etti.

Ramazan Bayramı'nda şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence yerlerini ve gezme yerlerine akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yeri ise Taksim ve İstiklal Caddesi oldu. Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı.

