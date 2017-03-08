Taksim'de 'Feminist Gece Yürüyüşü' düzenlendi

Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Feminist Gece Yürüyüşü' düzenlendi. Binlerce kadının katıldığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Feminist Gece Yürüyüşü" düzenlendi. Binlerce kadının katıldığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Feminist Kolektifi'nin çağrısı üzerine binlerce kadın toplandı. Fransız Konsolosluğu önünde toplanan kadınlar, "Feminist Gece Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Slogan ve ıslıklar eşliğinde Tünel'e kadar yürüyen kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çeşitli kadın dernekli ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş sonunda basın açıklaması yapıldı. Yürüyüşün sonunda halaylar çeken kadınlar, olaysız şekilde dağıldı.

Yürüyüş sırasında polis ekiplerini de yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

(İsmail Coşkun - Murat Solak /İHA)