09.02.2017 14:33 Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı

İstanbul'da Taksim Meydanı için İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan cami projesine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Caminin yapılacağı alanda şantiye kurulumuna bu sabah başlandı. İstanbul'da Taksim Meydanı için İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan cami projesine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Caminin yapılacağı alanda şantiye kurulumuna bu sabah başlandı.

Taksim Meydanı'nda inşa edilecek cami için hazırlıklar başladı. Söz konusu alanda şantiye kurulumuna başlayan ekipler, bölgeyi bariyerlerle çevirdi. Uzun süredir çevik kuvvet polisinin bekleme alanı olarak kullanılan bölgeye konteynerler getirildi. Meydanının Tarlabaşı Bulvarı'na bakan yönünde kurulan şantiye alanında işçilerin hazırlıkları sürerken, şantiye kabinlerinin yerleştirildiği gözlendi. Proje tamamlandığında aynı anda 960 kişi ibadet edebilecek ve projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek.

(Alper Korkmaz/İHA)

