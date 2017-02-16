Taksim'de cami için ilk kazma yarın vuruluyor

Taksim Meydanı'nda yapılacak cami için ilk kazma yarın törenle vurulacak.
Taksim Meydanı'nda yapılacak cami için ilk kazma yarın törenle vurulacak. Taksim Meydanı'na yapılacak olan cami için yarın ilk kazma vuruluyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in katılımıyla, 17 Şubat 2017 Cuma günü saat 11.00'de cami inşaat alanında düzenlenecek temel atma töreni ile çalışmalar başlayacak.
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