Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak

Taksim Meydanı'na cami yapımı için hazırlıklar başlarken, bugün cuma namazı için Taksim mescidine gelen vatandaşlar, namazlarını sokakta kıldı. namaz çıkışı konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yapılması planlanan Taksim Camii hakkında açıklamalarda bulundu.

Taksim Meydanı'na cami yapımı için hazırlıklar başlarken, bugün cuma namazı için Taksim mescidine gelen vatandaşlar, namazlarını sokakta kıldı. namaz çıkışı konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yapılması planlanan Taksim Camii hakkında açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde bütün hukuki sürecin tamamlanmasıyla beraber, yıllar süren tartışmaların ardından, Taksim Meydanı'na cami yapılması resmiyet kazanmıştı. İstiklal Caddesi'nin girişindeki Taksim Mescidinin yerine yapılması planlanan caminin fotoğrafları ortaya çıkmış, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüp sosyal medya üzerinden de geniş kitlelerce tartışılmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da bugünkü Cuma namazı Taksim Mescidinde kılarak, namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cuma namazı için camiye gelen vatandaşların büyük bir bölümünün mescide sığmayıp sokağa hasır sererek ibadet ettikleri görüldü.

"CAMİ MİMARİSİ İLE BURADAKİ YAPILARA UYGUNDUR"
Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Demircan, "Taksim Mescidinin bulunduğu yerde bir Taksim Camii projesi son 50 yıldır kamuoyunun gündemindedir. 2010 yılında koruma alanları imar planlarımızda otopark alanı cami alanı olarak tescillenmişti. 2013 yılında imar planları iptal olunca 2015'e kadar plansız kalmıştı bölge. 2015 yılında mevcut yapı Danıştay'dan tekrar geri gelince burada cami yapımına da onay çıkmıştı. Hem klasik, hem de modern olacak bir mimari, anıtlar kurulunda onaylandı. Taksim Camii'ni yapmak isteyen bir hayırsever iş adamı da var. Kamu kaynağı harcanmadan yapılacak bu caminin belediye ruhsatı da verilmiş durumdadır. Ruhsatı alan iş adamı iş makinelerini getirdi ve ilk çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kazık çakılarak başladı. Anıtlar Kurulu'nun gözetiminde devam edecek. Kazık çalışması çevredeki binalar da bir tehlike olmasın diye düşünülerek yapıldı. İnşaatın yapılması en az bir iki yılı bulacak. İhale yapılmadı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bu işin yapılması konusunda protokolünü yaptı. 180 araçlık bir otopark ve sosyal alan yeri var. Üzerine de cami yapılıyor. Binanın yüksekliği 20 metre, kubbenin yüksekliği 9.5 metre, orta noktanın yerden yüksekliği ise 30 metre. Cami, mimarisi ile buradaki yapılara uygundur" dedi.

VATANDAŞLAR DA PROJEDEN OLDUKÇA MEMNUN
Öte yandan, cuma namazına gelen vatandaşlar da cami projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Projelerden hayli memnun oldukları görülen vatandaşlardan Yaşar Akgül, "Bu mescide ilk defa geldim, ama aşağıdaki camiyi biliyorum. Tabii ki, merkezi bir yer. İnsanlar da camiye geldiğine göre büyük olması lazım. Dışarıda kalanlar içeride toplansın diye büyük bir camiye ihtiyaç var" diye konuştu.
Başka bir vatandaş Selahattin Özçelik ise yılların özlemine ve önemli bir soruna değinerek, "Yıllardan beri zaten Taksim'de bu bir eksiklikti. Bu tamamlanırsa, sebep olandan Allah razı olsun. Gören turistlere karşı, dışarıda namaz kılan insanlar güzel bir görüntü değil" ifadelerini kullandı.
(Hüseyin Coşkun - İsmail Coşkun - Murat Horoz/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Soğuk hava geri geliyor
Kadıköy'de faciadan dönüldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!
Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!
Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi
Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Soğuk hava geri geliyor
Soğuk hava geri geliyor
Kadıköy'de faciadan dönüldü
Kadıköy'de faciadan dönüldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak
Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak
3 Bant Dünya Kupası'nda final etabı başladı
3 Bant Dünya Kupası'nda final etabı başladı
Başbakan Yıldırım: Hadi oradan!
Başbakan Yıldırım: Hadi oradan!
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'ya fahri doktora
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'ya fahri doktora
Tarihi kilisede 95 yıl sonra ikinci ayin
Tarihi kilisede 95 yıl sonra ikinci ayin
Bu kez de Ağrı sallandı!
Bu kez de Ağrı sallandı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English