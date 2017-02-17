Taksim Camiinin temeli atıldı

Taksim Meydanı'nda yapılacak olan caminin temeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Törende Başkan Topbaş iş makinesi kullandı.

Taksim Meydanı'nda yapılacak olan caminin temeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Törende Başkan Topbaş iş makinesi kullandı.

Taksim'de yapılması planlanan camiye İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onay vermesinin ardından cami inşaatının temel atma töreni Taksim'de yapıldı. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarda Taksim bölgesindeki cami eksikliğine dikkat çekilerek, caminin önemli bir eksikliği gidereceğine vurgu yapıldı. Ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, protokol ile birlikte caminin bölgeye hayırlar getirmesi ve çalışmalarının kazasız bir şekilde ilerlemesi için dua etti. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve protokol üyeleri hep birlikte bölge mimarisine uyum sağlayacak şekilde planlanan caminin temelini attılar. Temel atma töreninin ardından iş makinesinin başına geçen Başkan Topbaş, bir süre makineyi kullanarak inşaat çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.



"GAZETE VE KOLİ KAĞITLARINDA NAMAZ KILMA DÖNEMİ BİTECEK"

Taksim'in camisi eksik olan bir bölge olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Kış aylarında gazete kağıtları üzerinde ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin ızdırapları hiçe sayıldı. Geriye baktığımız zaman ne kadar lüzumsuz kavgalar yaptığımızı görüyoruz. Bu caminin iki önemli anlamı var. Bunlardan bir tanesi özellikle burada bulunan Santa Maria Kilisesi'nin hemen yanında olması ve iki mabedin Taksim'e bakıyor olması, bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunun bir sembolüdür. Gelen turistler bir tarafta minareyi, bir tarafta da kiliseyi görecekler. Bu camiyle birlikte gazete ve koli kağıtlarında namaz kılma dönemi bitecek. Fransız Kültür Merkezi var, Cuma günleri bahçesini açıp davet ettiği günleri biliyorum. Bu bir mücadelenin başarısı diye bakmıyorum. Bir ihtiyacın anlaşılır olması olarak değerlendiriyorum. Artık sokaklarda namaz kılma değil, gerçekten temiz, kültür aktiviteleri olan, içinde sergi alanları olan güzel bir yapı ortaya çıkacak" dedi.



"TAKSİM CAMİ 50 YAŞINDA BİR HAYALDİ"

Cami için ilk kazmanın vurulduğunu ve çalışmaların titizlikle ilerleyeceğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, "En acısı Taksim'de yabancı ülkelerden misafirler ağırladık. Bizlere mescit ya da cami sordukları zaman onlara bir cami gösteremedik. Her gün milyonlarca insan Taksim'e akıyor. Ağırladığımız insanların binlercesi namaz kılıyor. Bugüne kadar namaz kılanlara bir mekan sunamadık. Taksim'deki törenlerde gelenler bu teneke minareyi bize gösterip, bunun çirkinliğinden bahsetmişlerdi. Dar, sıkışık, ancak 50-100 kişiyi ağırlayan bu yapıya hem şükrettik hem de utandık. Türkiye'nin sahnesine bu görüntünün yakışmadığını hep düşündük. Bugün Taksim Meydanı'nın mescit gibi kullanılan emektar binanın yerine görkemli mabedin komşusu olacak. Türkiye'ye, Taksim'e yakışan estetik bir caminin temelini atmış oluyoruz. Taksim Camii 50 yaşında bir hayaldi. Bir Beyoğlulu Kasımpaşalı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hayalden gerçeğe döndü. Taksim'e zarif bir yüzük gibi yakışacağına inandığım Taksim Camimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

(Hasibe Karadağ - Mehmet Başa/İHA)