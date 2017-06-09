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Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi
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Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda görüşülüp onaylanan Taksim'e yapılacak caminin inşaat çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda görüşülüp onaylanan Taksim'e yapılacak caminin inşaat çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.
Kırk dokuz yıldır devam eden yapılıp yapılmaması ile ilgili süren tartışmaların ardından 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nda görüşülüp onaylanan Taksim Camii'nin yapım çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde çevredeki tarihi dokuya zarar vermemek adına dikkatle yürütülen çalışmaların kazık çakma işlemleriyle devam ettiği görüldü. Vakıflara ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapılacak olan Taksim Cami'nin çizim aşamasında Beyoğlu'nun tarihi hassasiyeti, bölge dokusu ve en önemlisi hemen arkasında yer alan Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alındığı belirtildi.
Beyoğlu mimari dokusunda sıkça rastlanan 20'nci yüzyıl başındaki Art Deco mimari stilinden esinlenilen Taksim Camisi, I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen, sekiz köşeli ve sekiz köşeli bir çatısı bulunan küfeki taşından Taksim Maksemi'nin arkasına, eskiden hizmet veren derme çatma mescidin bulunduğu alana yapılıyor.

"ÇOK GEÇ KALINMIŞ BİR OLAY"
Taksim Meydanı'na cami yapılmasının son derece gerekli olduğuna değinen Veysi Çakır, " Bura da bulunan mescidimiz yetmiyordu, Taksim'e camii yapılması son derece güzel bir olay. Daha güzel ibadetimize gideceğiz. Ben Cuma namazlarını hep dışarıda kılıyorum gerekliydi yani burada bulanan mescit yemezdi. Çok geç kalınmış bir olay olduğunu düşünüyorum. Taksim Meydanı'nda bir tane mescit vardı oda yetmiyordu" şeklinde konuştu.
"Bunun 50 sene önce yapılması gerekiyordu"
Muharrem Gülsümoğlu, " Sonuçta biz Müslüman bir ülkeyiz her yere cami yapılsın, zaten geç kalınmış bir şey bu inşaat. Bunun 50 sene önce yapılması gerekiyordu. Tuvaletin önünde sokakta insanlar namaz kılıyordu. Burada cami olduğu zaman daha fazla turist çekecek. Bizim için daha iyi oldu ibadet edebileceğimiz bir yerdir" ifadelerini kullandı.
960 kişi ibadet edebilecek
Taksim Camisi'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik özellikle diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Camii tamamlandığında aynı anda zemin katta 960 kişi ibadet edebilecek. Otopark olarak tasarlanan yer altında bulunan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Yapıda konferans ve sergi salonları da tasarlanırken 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşlar kullanılması planlanıyor.
(Ahmet Faruk Sarıkoç - Caner Sönmez / İHA)

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