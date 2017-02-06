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Taksim cami projesi için onay çıktı! Tahliyeler başlıyor
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Taksim cami projesi için onay çıktı! Tahliyeler başlıyor

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.

İSTANBUL 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu iki hafta kadar önce cami projesine onay verdi.

Caminin yapılacağı yerdeki dükkanların tahliyesi sonrası ruhsatlandırma aşamasına geçilecek.

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KURUL ONAYI VERDİ

Hürriyet'in haberine göre, Taksim'e cami yapılmasına ilişkin tartışmalar uzun bir süreden beri gündemde. Zaman-zaman davalara da konu olan proje ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan cami projesine "onay" İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan çıktı. Cami projesi, Kurul'dan, ada pafta parsel numarası ile geçtiğimiz 19 Ocak günü geçti.

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CAMİ TABANI 900 METRE

Edinilen bilgilere göre, Kurul'un onayında geçen cami projesi bin 482 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Caminin taban oturumu 900 metre olarak projelendirildi. Taksim Camii için planlanan zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre. Planlanan yüksekliğin, cami alanına yakın iki kilisenin yüksekliğine denk olduğu öğrenildi. Caminin yapılacağı yer ise Taksim Sular İdaresinin hemen arkasında bulunuyor.

ALTINDA OTOPARK DA OLACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait arsa üzerine yapılması planlanan caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu yapılması da planlanıyor.

DÜKKANLAR TAHLİYE EDİLECEK

Taksim Cami projesinin Kurul onayından geçmesinden sonra, sıra; alanda bulunan dükkânların tahliyesine gelecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yürüteceği süreçten sonra, ruhsatlandırma işlemi için Beyoğlu Belediyesi devreye girecek.

TARTIŞMA 49 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Taksim'e cami yapımı konusunun geçmişi 49 yıl öncesine dayanıyor. Danıştay, 1983 yılında Taksim'e cami, çarşı, otopark yapılmasının kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile izin vermedi. Taksim'e cami yapılması tartışması 1990'lı yılların ortasında yeniden alevlendi. Proje, 2011 yılında yeniden dava konusu oldu. Bu kez Danıştay 6. Dairesi, Temmuz 2015'te, Taksim'e cami ve Galatasaray katlı otoparkı gibi projelere dayanak oluşturan Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin kararı bozdu.
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