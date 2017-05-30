Takside sızdı, polis yatağına kadar götürdü bir de selfie çekti

Avustralya'nın Tazmanya kentinde polis, takside sızan şahsı yatağına kadar bıraktı. Polis, şahsın uyandıktan sonra durumun farkında olması için selfie çekti.

Avustralya'nın Tazmanya kentinde polis, takside sızan şahsı yatağına kadar bıraktı. Polis, şahsın uyandıktan sonra durumun farkında olması için selfie çekti.

Tazmanya'da hafta sonu, gittiği bir ortamdan alkollü olduğu için taksiyle dönmek isteyen bir kişi, araçta sızdı. Taksi şoförü, araçta sızan vatandaşı indiremeyince polisi aradı. Bölgeye gelen polisler, araçta sızan şahsı evine hatta yatağına kadar bıraktı. Polis, şahsın uyandıktan sonra durumun farkında olması için selfie çekti. Polis konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, akşam eğlenceye çıkacak kişilerin sarhoş olmalarını göz önünde bulundurarak gitmelerini, dönüş planlarını da ona göre hazırlamalarını açıkladı.

