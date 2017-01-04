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Taksiciler Saldırının Yaşandığı Kulübün Önüne Gelerek Terör Saldırısını Protesto Etti
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Taksiciler Saldırının Yaşandığı Kulübün Önüne Gelerek Terör Saldırısını Protesto Etti

Ortaköy'de çeşitli duraklarda çalışan taksiciler, terör saldırısının yaşandığı gece kulübünün önüne karanfil bırakarak yaşanan terör saldırısını protesto etti.

Ortaköy'de çeşitli duraklarda çalışan taksiciler, terör saldırısının yaşandığı gece kulübünün önüne karanfil bırakarak yaşanan terör saldırısını protesto etti.

Taksiciler, saat 00.00 sıralarında Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla kornalar çalarak konvoy eşliğinde terör saldırısının yaşandığı gece kulübünün önüne gelip yaşanan terör saldırısını protesto etti. Konvoy halinde gelen çok sayıda taksici, araçlarını yol kenarına park ederek kol kola yürüyüp ellerindeki karanfilleri kulübün önüne bıraktı.

Grup adına basın açıklaması yapan Polat Taksi Durağı Başkanı Tahir Akkaya, "Bu yapılan olay hain bir saldırı herhangi bir mekan için yapılmamıştır. Eğlence sektöründen öte, turistlik olaylara yanı Turizmi baltalamak artı biz bunu kapalı mekanlarda yaparız imajı verilmiştir. Bizim Türk yetkililerinden ricamız, biran önce böyle bir mekanı canlandırmak, inadına ünlü insanları buraya davet etmek bu mekanı acıp Teröre inat biz burada varız demek . Biz onun için inadına eğlence, inadına bağımsızlık, inadına özgürlük.." dedi.

Taksiciler daha sonra araçlarına binerek olayın yaşandığı yerden ayrıldı.
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