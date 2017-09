Taksi ve dolmuş ücretlerine zam geldi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenlemeyle İstanbul'da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldığını bildirdi.



Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce taksilere iki yıl üzerine yüzde beş oranında zam yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Taksimetre ücretlerine iki yıl üzerine zam adı altında yüzde beş oranında düzenleme yapılması artan giderlerimizin yanında bizleri çok zorlayan bir durum olmuştu. Yaptığımız başvurular ve görüşmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz (İBB) taksicilerin çalışma şartlarını görmezden gelmemiş ve her yıl yaşanan zam polemiğini sonlandırmıştır. Bizler için her yıl zam yapılacak olmasının karara bağlanması son derece önemlidir. Belirlenen oran da esnafımıza nefes aldıracaktır. Alınan karara göre, açılış 3,45 liradan 4, kilometre 2,10'dan 2,50'ye, kısa mesafe 8,70'den 10 liraya çıkmıştır. İBB yetkililerimize kendim ve esnafım adına müteşekkirim."



UKOME'nin yapmış olduğu yeni düzenleme ile artık taksimetre ücretlerine her yıl eylül ayında düzenli olarak TEFE-TÜFE, asgari ücret ve yakıta gelen zam oranlarının ortalaması alınarak zam yapılacağını vurgulayarak, zam oranı ile ilgili müşterilerin taksicilerin çalışma şartlarını da düşünerek anlayış göstermelerini beklediklerini belirtti.