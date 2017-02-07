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Taksi şoförü kendisini bıçaklayan şahsı cep telefonuyla çekti
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Taksi şoförü kendisini bıçaklayan şahsı cep telefonuyla çekti

Konya'da aracına aldığı tanıdığı bir kişiyi bir süre sonra araçtan indirmek isteyen taksi şoförü, çıkan tartışma sonrası kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Konya'da aracına aldığı tanıdığı bir kişiyi bir süre sonra araçtan indirmek isteyen taksi şoförü, çıkan tartışma sonrası kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Caddesi Paşalı Köprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Mustafa Kıyak, 42 TT 827 plakalı aracına kimliği henüz belirlenemeyen tanıdığı bir kişiyi müşteri olarak aldı. Taksi şoförü Mustafa Kıyak, bir süre sonra aracından indirmek istediği şahısla tartışmaya başladı. Araçtan inmek istemeyen şahsı, ikna etmeye çalışan taksi şoförü bu sırada da cep telefonu kamerasıyla o anları çekmeye başladı.

"MUSTAFA ABİ YARIN GELİR SENİ VURURUM"
Arka koltukta oturan şahıs, araçtan inmesi için kendisine ısrar eden Mustafa Kıyak'a "Mustafa abi yarın gelirim seni de vururum" diyerek tehdit etti. Kendisini aşağıya indirmeye çalışan taksi şoförüne öfkelenen şahıs, daha sonra aşağıya indi. İddiaya göre, taksi şoförünün kendisini korumak için araçta bulundurduğu bıçağı alan şahıs, Mustafa Kıyak'ı kalbinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa kıyak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan taksi şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Cep telefonu görüntülerinde taksi şoförünün arka koltukta oturan şahsı uygun bir dille ikna etmeye çalıştığı, ardından taksiden inen şahsın, 'ver bıçağı vurmayanın...' dediği görülüyor.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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