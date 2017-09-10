10.09.2017 10:26 Taksi aniden şerit değiştirince...

İstanbul'da bir motosiklet önündeki taksinin hızla şerit değiştirerek önüne kırması sonucu kaza yaptı. İstanbul'da bir motosiklet önündeki taksinin hızla şerit değiştirerek önüne kırması sonucu kaza yaptı.

İstanbul'da E-5 üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark etmeyen ticari taksi sürücüsü, motosikletin gittiği şeride geçmek istedi. Ticari taksiye çarpmamak için metrobüs yolundaki bariyerlere doğru hamle yapan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı bir şekilde yere düştü. Motosiklet sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün sosyal medyada paylaştığı görüntülerde motosiklet sürücüsü yolunda ilerlerken, taksi sürücüsü aniden şerit değiştiriyor. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü bariyerlere doğru motorunu kırıyor. Motor devrilirken sürücü de yerde sürükleniyor.



