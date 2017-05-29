Takla atarak otobüs durağına çarptı: O anlar kamerada

Eyüp'te sabaha karşı kontrolden çıkan bir otomobilin takla atmasıyla yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eyüp'te sabaha karşı kontrolden çıkan bir otomobilin takla atmasıyla yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntülerinde kontrolden çıkan bir otomobilin önce bir minibüse, ardından takla atarak otobüs durağına çarptığı görülüyor.

Edirnekapı - Rami Caddesinde sabaha karşı meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, önündeki minibüse çarpmış, takla atmaya başlayan araç otobüs durağına çarparak durabilmişti. Araç içerisinde sıkışan sürücü Muhammed Emin K.'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde hızla ilerleyen otomobil, önündeki araçları geçmeye çalışıyor. Bu sırada minibüse çarpan otomobil, takla atarak sürükleniyor ve otobüs durağına çarparak duruyor.

