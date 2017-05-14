Takla atarak karşı şeride geçti

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atarak karşı şeritte otomobile çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atarak karşı şeritte otomobile çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Safranbolu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan Onur T. (19) yönetimindeki 41 N 6544 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle'de direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Karşı şerite geçen otomobil Tekin B.'nin kullandığı 78 SV 067 plakalı hafif ticari araca çarparak güçlükle durabildi. İkisi çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. (Alpaslan Çelik - Yasin Erdem/İHA)
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