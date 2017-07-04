Takımların transfer dönemi hızlı başladı

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için hazırladığı Haziran ayı medya raporu açıklandı.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için hazırladığı Haziran ayı medya raporu açıklandı.

Medya Takip Merkezi (MTM), TSYD için hazırladığı Haziran ayı medya raporu açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım başlarken, takımlarında transfer dönemleri hız kesmeden devam ediyor. Rapora göre, en çok konuşulan takım Beşiktaş olurken, teknik direktörler listesinde Aykut Kocaman, futbolcular listesinde ise Arda Turan zirvede yer aldılar. MTM, Haziran ayı spor gündeminde futbolcuların transfer dönemi ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı futbolcular arasında Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Faslı Nabil Dirar yer alırken Galatasaray'da Youns Belhanda, Bafétimbi Gomis, Maicon Pereira Roque katılan isimler oldu. Beşiktaş'ta ise Portekizli futbolcu Pepe'nin transfer olacağına yönelik haberler gündemde yer almaya devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2017 - 2018 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu. Küme düşen Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor'un yerine Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe Süper Lig'e çıkan takımlar oldular. Diğer yandan, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın sahibi belli oldu. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın final maçında, Şili'yi 1-0 yenen Almanya, bu turnuvada tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Haziran ayı futbol takımları sıralamasında Beşiktaş 49 bin 251 haberle listenin zirvesinde yer alırken, Fenerbahçe 44 bin 806 haberle listenin ikinci sırasına yerleşti. Galatasaray 39 bin 791 haberle üçüncü, Trabzonspor 29 bin 394 haberle dördüncü sırada yer aldılar. Bursaspor ise 20 bin 254 haberle beşinci sırada bulunuyor.



HAZİRAN AYININ ZİRVE İSMİ FİKRET ORMAN

Rapora göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 9 bin 204 haberle listenin zirvesinde yer alırken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 6 bin 423 haberle listenin ikinci sırasında bulunuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 5 bin 662 haberle üçüncü, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 5 bin 9 haberle dördüncü, TFF Başkanı Yıldırım Demirören 4 bin 841 haberle beşinci sırada yer aldılar



AYKUT KOCAMAN YENİ SEZONA HIZLI GİRDİ

Fenerbahçe yeni Teknik Direktörü Aykut Kocaman 12 bin 788 haberle listenin zirvesinde yer aldı. Fenerbahçe'de işbaşı yapar yapmaz kolları sıvayan Kocaman, 'toplu savunma, toplu hücum' felsefesiyle takımı yeni sezona hazırlıyor. Fatih Terim 11 bin 761 haberle listenin ikinci olurken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 8 bin 602 haberle üçüncü sırada yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor 6 bin 955 haberle dördüncü, Malatyaspor'un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam 4 bin 320 haberle beşinci sırada yer aldılar.



ARDA TURAN HAZİRAN'IN ZİRVESİNDEYDİ

Barcelona'da forma giyen Arda Turan transfer haberleriyle gündemde yer alırken geçtiğimiz ay Milli Takım uçağında gazeteciyle yaşanan tatsız olaydan dolayı konuşulmaya devam etti. Arda Turan, 17 bin 301 haberle zirvede yer aldı. Cristiano Ronaldo, 5 bin 712 haberle ikinci olurken, Fenerbahçe'de forma giyecek olan Fransız yıldız Mathieu Valbuena 5 bin 254 haberle üçüncü sırada yer buldu.

Listenin dördüncü sırasında Burak Yıldız 5 bin 176 haberle dördüncü, Wesley Sneijder 4 bin 978 haberle beşinci sırada yer aldı.

