Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde takımlar stada geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde takımlar stada geldi. Spor Toto Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesi takımlar stada geldi. Önce Galatasaray, ardından Beşiktaş kafilesi stada giriş yaptı. İki takım da güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından stada giriş yaptı. (Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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