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Takımının maçını 15 dakika da olsa canlı izledi
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Takımının maçını 15 dakika da olsa canlı izledi

3 cihazla yaşam mücadelesi veren Nurçin Arlı'nın fanatik taraftarı olduğu Galatasaray maçını canlı izleme hayali gerçekleşti. Hava soğuk olması nedeniyle 15 dakikada olsa maçı izleyen Nurçin, mutluluğunu dile getirdi.

3 cihazla yaşam mücadelesi veren Nurçin Arlı'nın fanatik taraftarı olduğu Galatasaray maçını canlı izleme hayali gerçekleşti. Hava soğuk olması nedeniyle 15 dakikada olsa maçı izleyen Nurçin, mutluluğunu dile getirdi.
10 yaşında milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığına yakalanan 28 yaşındaki Nurçin Arlı yazdığı 3 kitabının yayımlanması ve Galatasaray maçını canlı izleme hayaliyle yaşıyordu. İhlas Haber Ajansı'nın '3 makineyle yaşam' haberi sonrasında ilk olarak "Vatan Gözlüm" adlı kitabı, Galatasaray Kulübünün bir kongre üyesi tarafından tüm masrafları karşılanarak, baskıya girdi. Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığsporla karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların kaldığı otele Galatasaray'ın taraftar gruplarının aracılığı getirilen Arlı burada futbolcularla buluştu. Futbolcular, 7 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 28 yaşındaki Nurçin'e imzalı formalarını hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. En büyük hayali Galatasaray maçını canlı izlemek olan Nurçin Arlı Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından hazırlanan tam tesisatlı ambulansla otelden alınarak Elazığ Atatürk Stadyumuna getirildi. Havanın soğuk olması ve rahatsızlığı nedeniyle 15 dakika da olsa takımının maçını izleyen Arlı'nın mutluluğu gözlerine yansıdı.
Galatasaray maçına geldiğini belirten Nurçin Arlı, "Hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Dün akşam ve bugün futbolcularla görüştüm. Hayalimi gerçekleştirdikleri için herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabımda yayınlanmak üzere. Galatasaraylı futbolcular kitabımı almayı ve reklamını yapmayı teklif ettiler. Beni İstanbul'a davet ettiler. Umarım Türk Telekom Arena'da da onlarla görüşeceğim" dedi.
İhlas Haber Ajansı'nın hayallerinin gerçekleşmesinde ön ayak olduğunu aktaran Arlı, "İHA'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Maça geldiğim için çok mutluyum. Şuanda mutluluğumu anlatamıyorum. Şuan heyecanlıyım. Dün futbolcularla konuştuğumda sürekli heyecan vardı" diye kaydetti.
(Yunus Özhanlı/İHA)
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