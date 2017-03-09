Takımını Giresunspor maçına ıslak zeminde hazırlıyor

Bu hafta deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor'da, çalışmalar zemini ıslatılan sahada yapıldı.

Bu hafta deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor'da, çalışmalar zemini ıslatılan sahada yapıldı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Giresunspor-Eskişehirspor maçının hazırlıklarını her iki ekip de devam ettiriyor. Karadeniz bölgesinde bulunan Giresun'da yağışların devam etmesi üzerine Eskişehirspor'da yeni bir önlem alındı. Giresunspor Atatürk Stadyumu zemininin yağıştan dolayı ıslak olacağını gören Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, oyuncuları bu zor duruma karşı da hazırlıyor. Islatılan ve Giresun zeminine benzer şartların oluşturulduğu Şeker Stadyum'da bugün antrenman yapan Eskişehirspor oyuncuları, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yaklaşık 75 dakika çalıştı. Yaklaşık 1 haftadır Giresun'un hava durumunu takip ettiğini söyleyen Mustafa Denizli, "Hava durumu sürekli yağışlı olarak karşıma çıkıyor. Bizde ıslak zeminde durumumuzu görmek istedik. Orada yaşayabileceğimiz sıkıntıları şimdiden görmek istedik. Faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Tedavisi tamamlanan Dorukhan Toköz antrenmanda yer alırken, gribal enfeksiyon geçiren Bilal Aziz Özer ile sportif sakatlıkları bulunan Felix Michel ve Kaan Gül antrenmanda yer almadı. Eskişehirspor, çalışmalarına yarın Vali Hanefi Demirkol tesislerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. Kırmızı Şimşekler, yarın akşam saatlerinde Ankara üzerinden Giresun'a hareket edecekler.

