Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 'Bu sezon sevabıyla günahıyla bitti. Seneye iyi transferler yapmak lazım. Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Bu sezon sevabıyla günahıyla bitti. Seneye iyi transferler yapmak lazım. Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var" dedi.

Spor Toto Süper Lig 32. hafta müsabakasından Başkent'te Fenerbahçe'yi ağırlayan Gençlerbirliği müsabakadan 2-1 yenik ayrıldı. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "Yemiş olduğumuz gole kadar iyi gidiyorduk.Bu sezon sevabıyla günahıyla bitti. Seneye iyi transferler yapmak lazım. Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.



"ÇIKAN OYUNCU KÖTÜ OYNADI DİYE BİR ŞEY YOK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ümit Özat, Khalili ilk yarıda oyundan neden alındığına yönelik soruya, bir oyuncunun oyundan alınmasının onun kötü olduğu anlamına gelmediği belirterek, "Bu tür maçlar zaman zaman denk maçlar olmaya biliyor. Oyundan çıkan oyuncu kötü oynadı diye bir şey yok" diye cevap verdi.

Gençlerbirliği'nde son yirmi yılın kadrosuna bakıldığında ellerindeki en kötü kadroya sahip olduklarını kaydeden Özat, "Ligde 40 puan almak iyi, en kötü kadrosuyla oynuyoruz. Ama ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz" diye konuştu.

(Selçuk Böke - Cem Geçim /İHA)