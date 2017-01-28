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'Takımımla gurur duydum'
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'Takımımla gurur duydum'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar Belediyespor maçında farklı bir galibiyet alan takımını tebrik ederek, 'Bugün takımımla gurur duydum' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar Belediyespor maçında farklı bir galibiyet alan takımını tebrik ederek, "Bugün takımımla gurur duydum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 6-0 kazandıkları karşılaşmadan dolayı takımını tebrik ederken, "Takımımla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Karabük mağlubiyetinden sonra böyle bir hırs olacağını biliyordum. Özellikle ilk yarıdaki performanstan dolayı takımımı tebrik ediyorum. Bakıldığı zaman kadromuzda sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Bu da bize daha fazla opsiyon sunuyor. Bu da sahaya yansıdı. Her zaman söylediğimiz, Galatasaray'ın bu şekilde oynaması gerektiğiydi. Bugün pas yapan, top tutan, geçişlerde çok iyi, önde basan bir Galatasaray vardı sahada. Beşiktaş maçından önce 3 tane maçımız vardı. Bu 3 maçtan ilk ayağını bugün oynadık. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde Başakşehir ile oynayacağımız önemli bir kupa maçı var. Yarından itibaren bu maça hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"İSTATİSTİKLERİMİZ KÖTÜ DEĞİL"
Kaybettiği zaman eleştirilip, kazandığı zaman da kahraman ilan edilmesi konusunda düşünceleri sorulan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, "Geçmişten buna alışığım. Porto ve Ajax'ta çalıştım. Bu gibi takımlarda beklentiler her zaman yüksek olur. Galatasaray'da çalışıyorsanız, bu büyük beklentilere cevap vermeniz gerekiyor. İşin doğası bu. Son 9 maçımızda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. İstatistiklerimiz kötü değil. Ama her maçı kazanmak zorundasınız. Bazı maçlarda istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz ancak işin kanunu bu. Büyük takım çalıştırıyorsanız, beklenti her zaman galibiyet yönündedir. İngiltere'de Liverpool 2 mağlubiyet aldı, kupadan elendi ve hoca eleştirilmeye başlandı. Her zaman söylediğim bir şey var. Ben bu kulüpte çalışmayı çok seviyorum. Galatasaray'da çalıştığım için, bu oyuncu grubuyla çalıştığım için mutluyum. Sizin hoca olarak göreviniz kafanızdaki mantaliteyi takıma aktarmaktır. Oyuncular da, ben ne dersem bunu yapmaya çalışıyor. Bu oyuncu grubuyla çalıştığım için mutluyum" ifadesini kullandı.

"DEPLASMANDA DA HIRSLIYIZ"
Deplasman maçlarında hırslı olmadıkları konusuna katılmayan Hollandalı çalıştırıcı, "Son oynadığımız deplasman maçlarına bakalım. Karabük'le başlayalım. Maçtan önce bazı odaklandığımız noktalar vardı. Bunun üzerine gittik ve başarılı hamleler de yaptık. Karabük'te iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ancak bazı ufak hatalar vardı. Konyaspor maçında kazandık ve bu maçta iyi bir performans gösteren Galatasaray vardı. Deplasmanda hırslı olmadığımız konusuna katılmıyorum" dedi.

"PODOLSKİ KATKILARI ORTADA"
Her teknik direktörün Podolski gibi bir isimle çalışmak isteyeceğini ifade eden Riekerink, "Bakıldığı zaman hep söylediğimiz bir şey var; kış döneminde doğru oyuncu transferi yapmak kolay değil. Podolski bir dünya şampiyonu. Bize çok katkısı olan bir oyuncu. Alman Milli Takımı'yla 129 maça çıkmış bir oyuncu. Bize katkıları ortada. Tabii ki bir hoca olarak böle bir oyuncuyu takımda görmek istersiniz. Ancak şu anda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak yüzde 100 bir şey diyemiyorum. Şu anda oyuncu gitmeden bir forvet transferi yapmak akılcı değil. Çin ve Japonya'da transfer Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. İlerleyen günlerde neler olacağını bekleyip göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)


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