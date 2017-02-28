TAİ ile Sikorsky arasında 500 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi konumunda olan TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile dünyanın önde gelen helikopter üreticisi Sikorsky Aircraft Company firması arasında 10 yıl sürmesi planlanan işbirliğini içeren sözleşme, TUSAŞ tesislerinde imzalandı.

Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi konumunda olan TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile dünyanın önde gelen helikopter üreticisi Sikorsky Aircraft Company firması arasında 10 yıl sürmesi planlanan işbirliğini içeren sözleşme, TUSAŞ tesislerinde imzalandı.

Çeşitli helikopter platformlarına ait yapısal komponentlerin üretimini içeren sözleşmenin imza töreni, TUSAŞ Genel Müdürü Doç.Dr. Temel Kotil ve Sikorsky Aircraft Company Başkanı Dan Schultz'un katılımıyla gerçekleşti.



HEDEF 500 MİLYON DOLARLIK PROJE HACMİ

Projenin ilk aşamasında 270 milyon ABD Doları tutarında üretim yapılacak. Konuya ilişkin TAİ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projenin 10 yıllık ilk aşamasında, 270 milyon ABD Doları tutarında ürün teslimatı gerçekleştirilecektir. Sözleşmeyle, TUSAŞ ve Sikorsky arasındaki işbirliğinin, opsiyon dönemini de içerecek şekilde 2044 yılına kadar devam etmesi ve proje hacminin en az 500 milyon ABD dolarına ulaşması planlanıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ana yüklenici TUSAŞ, ana alt yüklenici Sikorsky Aircraft ve diğer yerli alt yüklenici firmalar arasında imzalanmış sözleşmeler çerçevesinde, ABD ihracat lisanslarına müteakiben, 07 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe giren 'Türk Genel Maksat Helikopteri Programı' ile hız kazanan işbirliği, iki firma arasında imzalanan bu sözleşme ile yeni bir boyut kazanmış oldu. Dünya devleri ile yaptığı işbirliklerini genişleten TUSAŞ, havacılık alanında uluslararası platformlarda kabul gören başarılarına bir yenisini daha eklemenin yanı sıra ülkemiz ekonomisine de katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor."

(İlker Turak / İHA)