Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Organizasyon ve Akreditasyon Sorumlusu Birgül Pullukçu'nın babası Tahsin Pullukçu son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Organizasyon ve Akreditasyon Sorumlusu Birgül Pullukçu'nın babası Tahsin Pullukçu son yolculuğuna uğurlandı.

TSYD'nin Organizasyon ve Akreditasyon Sorumlusu Birgül Pullukçu'nun 84 yaşında vefat eden babası Tahsin Pullukçu, Eyüp Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.

