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Tahran'da terör kurbanları için cenaze töreni
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Tahran'da terör kurbanları için cenaze töreni

İran'da parlamento binasında ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen çifte saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

İran'da parlamento binasında ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen çifte saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.
İran Parlamentosu ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen çifte saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 17 kişi için yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılan İranlılar Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani cenaze törenine katılarak hayatını kaybedenler için dua etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, terör saldırısının Tahran'ın ABD ve onun yandaşı Suudi Arabistan'a olan düşmanlığını arttıracağını ifade ederek, "Saldırı İran halkının azmine zarar vermeyecek ve saldırı sonucunda ABD hükümeti ve onun Suudi Arabistan gibi bölgedeki yandaşlarına olan düşmanlığın artmasından başka bir şey olmayacak" dedi.

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