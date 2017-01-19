Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tahran'da 17 katlı tarihi bina çöktü!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tahran'da 17 katlı tarihi bina çöktü!

İran'ın başkenti Tahran'da iş yerlerinin bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağındaki 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

1_696_4

30 İTFAİYECİ ÖLDÜ

İran Devlet Kanalı'nın verdiği bilgiye göre; yangın nedeniyle çöken binada 30 itfaiyeci öldü. Çöken 17 katlı bina, Tahran'ın en yüksek yapıları arasında yer alıyordu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
Tahran'da 17 katlı tarihi bina çöktü!
Reina katliamının ilk kez yayınlanan görüntüleri...
İtalya'da çığ oteli yuttu, en az 30 kişi öldü
Merkez Bankası oyunu bozuyor!
Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı
Okmeydanı'nda hareketli anlar! Operasyon başladı
Okmeydanı'nda hareketli anlar! Operasyon başladı
Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü!
Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü!
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı geniş özeti
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı geniş özeti
Saadet Partisi referandum oyunu açıkladı
Saadet Partisi referandum oyunu açıkladı
Reina katliamcısı: Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım
Reina katliamcısı: Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
Tahran'da 17 katlı tarihi bina çöktü!
Tahran'da 17 katlı tarihi bina çöktü!
Reina katliamının ilk kez yayınlanan görüntüleri...
Reina katliamının ilk kez yayınlanan görüntüleri...
İtalya'da çığ oteli yuttu, en az 30 kişi öldü
İtalya'da çığ oteli yuttu, en az 30 kişi öldü
Merkez Bankası oyunu bozuyor!
Merkez Bankası oyunu bozuyor!
Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir
Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir
Teklifin 2. turunda ilk gün 7 madde kabul edildi
Teklifin 2. turunda ilk gün 7 madde kabul edildi
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele işçilerin üzerine çöktü
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele işçilerin üzerine çöktü
Reina katliamcısı: Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım
Reina katliamcısı: Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım
Okmeydanı'nda hareketli anlar! Operasyon başladı
Okmeydanı'nda hareketli anlar! Operasyon başladı
İdare Mahkemesi: Din dersine katılmak isteğe bağlı olmalı
İdare Mahkemesi: Din dersine katılmak isteğe bağlı olmalı
Putin, Merkel ve Hollande ile Ukrayna ve Suriye'yi görüştü
Putin, Merkel ve Hollande ile Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English