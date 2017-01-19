Tahran'da 17 katlı tarihi bina çöktü!

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

30 İTFAİYECİ ÖLDÜ

İran Devlet Kanalı'nın verdiği bilgiye göre; yangın nedeniyle çöken binada 30 itfaiyeci öldü. Çöken 17 katlı bina, Tahran'ın en yüksek yapıları arasında yer alıyordu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.