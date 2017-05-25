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Tahkim Kurulu kararları açıklandı
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Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.
TFF Tahkim Kurulu 25 Mayıs 2017 günlü (27) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:
"Gaziantep Spor Kulübü'nün ve futbolcu Emmanuel John Chibuike'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.12.2016 tarih ve E.2016/496 - K.2016/766 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Bursaspor Kulübü'nün, PFDK'nın 18.05.2017 tarih ve E.2016-2017/1054 - K.2016-2017/1222 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;
FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 122,123,124,125,126,127,128; Kuzey Kale Arkası 108,109,110; Doğu Üst 214,215,216,217; Doğu Alt 114,115,116,117 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;
Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;
Bursaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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