‘Taglig’, ürettiği yerli LED ekranları dünyaya satacak

Teknoloji pazarlama alanında gösterdikleri faaliyetlerle bilinen yerli teknoloji şirketi Taglig, Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikiyle 2016 yılında yapımına başladığı yeni teknoloji üssünde yerli LED ekran üretimine başladı. Amasya'da hayata geçirilen ve tamamen Türk mühendislerin AR-GE çalışmalarıyla üretim aşamasına gelinen fabrikada Avrupa standartlarında üretilecek LED ekranlar tüm dünyaya ihraç edilecek.

2016 yılının başında yerli LED ekran üretimini yapmaya başladıklarını söyleyen Taglig Genel Müdürü Oğuzhan Akgül, Ekonomi Bakanlığı'nın Amasya 4. Teşvik Bölgesi'nde yatırım teşviği aldıklarını söyleyerek, “Devletimizin teşvikleri ve desteklerini olumlu buluyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizin farkındayız, herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Üretim ve istihdam için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret gösteriyoruz. Ülke ekonomisine sağlayacağımız katkılarla gurur duyuyoruz” dedi.

Grup şirketleriyle beraber yaklaşık 20 yıldır medya ve reklam sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Akgül, yazılım, digital, teknoloji pazarlama, gayrimenkul, yayıncılık gibi sektörlerde yatırımlarının olduğunu, Türkiye ekonomisine güvendiklerini, yerli ürünlerinin pazarda karşılık bulacağına inandıklarını söyledi.

İthalatı azaltmayı hedefliyor

Yüksek teknoloji ile üretime başlayan marka ürünlerini sadece iç piyasada değil tüm dünyada satışa sunacak. 2017 yılı içerisinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu Türki Cumhuriyet ülkelerine ihracat gerçekleştirecek.

Yüksek teknolojiyle donatılan fabrikada üretilen ürünler ile teknoloji ithalatını da azaltmayı hedefleyen Taglig, ithal ürünlerde yaşanan sorunların da önüne geçilmesi planlanıyor.

Özellikle son 10 yıldır Çin'den ithal edilen ürünlerle tüketicilerin mağdur edildiği ve sektörün bu anlamda ciddi sorunlar yaşadığı bilgisini veren Akgül, menşei bilinmeyen ürünlerin modül olarak ithal edildiğini ve birleştirilerek LED ekran haline getirildiğini, bu ürünleri kısa zamanda bozularak, kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

İç pazarın henüz yeterli büyüklüğe ulaşmadığını ifade eden Akgül, özellikle Avrupa ülkelerinde estetik ve teknolojiyle tasarlanan LED ekranların şehirlerin ve firmalarının tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti.

7-10 Şubat'da Avrupa'da…

Üretime başladıklarından beri yabancı ülkelerden bayilik taleplerin geldiğini söyleyen Akgül, bu talepleri değerlendirdiklerini, doğru oyuncularla pazara gireceklerini ve kısa zamanda tüm dünyaya hissedilebilir ölçüde ihracat gerçekleştireceklerini söyledi.

Akgül yaptığı açıklamada, ”Avrupa standartlarında ürettiğimiz ürünler, özellikle yurtdışında üretilen ürünlerle hem fiyat hem de teknoloji konusunda kolayca rekabet edebilecek özellikte. Pazarın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz ürünlerimizi de bu ihtiyaçlar doğrultusunda tasarladık. Amacımız teknolojik arızaları asgariye indirirken ürün estetiğini ve kullanım alanlarını genişletmek” dedi.

Ürünlerini 7-10 Şubat 2017'de Amsterdam Integrated Systems Europe Fuarı'nda yabancıların beğenisine sunacaklarını söyleyen Akgül, 2017 yılı içerisinde sektör fuarlarına tüm ürün gamlarıyla birlikte katılacaklarını ifade etti.