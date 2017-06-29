Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Taciz şüphelisine linç girişimi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Taciz şüphelisine linç girişimi

Sinop'ta bir alışveriş merkezinde kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı iddia edilen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

Sinop'ta bir alışveriş merkezinde kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı iddia edilen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde cep telefonuyla kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı ileri sürülen şahıs, alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi tarafından fark edilerek yakalandı. Daha sonra alışveriş merkezinden çıkartılarak Sakarya Caddesi'nde kelepçelenen şahsı vatandaşlar linç etmek istedi. Olay emniyet güçlerine bildirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri ismi öğrenilemeyen şahsı vatandaşların elinden alarak emniyete götürdü.
Sakarya Caddesi'nde meydana gelen olayda bir bayan konuyla ilgili bu şahıstan şikayetçi olurken, şahıs elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Osman Aksu /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Taciz şüphelisine linç girişimi
Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu
Bahçeli'den MYK sonrası yazılı açıklama
Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesinde konuştu: Bu bir final konferanstır
Sibirya'daki orman yangınları büyüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Temmuz 2017 memur zammı ne kadar olacak?
Temmuz 2017 memur zammı ne kadar olacak?
Ayvacık'taki ürküten görüntünün nedeni ne?
Ayvacık'taki ürküten görüntünün nedeni ne?
Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı
Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı
Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi: Karşılık veririz!
Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi: Karşılık veririz!
Hükümetten ABD'ye Afrin mesajı: Açılan ateş misliyle karşılık bulacaktır!
Hükümetten ABD'ye Afrin mesajı: Açılan ateş misliyle karşılık bulacaktır!
Şehit polisten geriye kalan görüntüler
Şehit polisten geriye kalan görüntüler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Taciz şüphelisine linç girişimi
Taciz şüphelisine linç girişimi
Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu
Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu
Bahçeli'den MYK sonrası yazılı açıklama
Bahçeli'den MYK sonrası yazılı açıklama
Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesinde konuştu: Bu bir final konferanstır
Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesinde konuştu: Bu bir final konferanstır
Sibirya'daki orman yangınları büyüyor
Sibirya'daki orman yangınları büyüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Bingöl'de çatışma: 1 yaralı
Bingöl'de çatışma: 1 yaralı
Aşiretler terör örgütlerine karşı birleşti
Aşiretler terör örgütlerine karşı birleşti
Bakan Işık NATO toplantısında niyet mektubu imzaladı
Bakan Işık NATO toplantısında niyet mektubu imzaladı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı
Maniatis, Alanyaspor'da
Maniatis, Alanyaspor'da
Hakkari'de 7 terörist öldürüldü
Hakkari'de 7 terörist öldürüldü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English