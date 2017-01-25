Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Taçi'den Sırbistan'la ilgili ciddi iddia
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Taçi'den Sırbistan'la ilgili ciddi iddia

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Sırbistan'ın, Kosova'nın kuzeyindeki Sırpları silahlandırarak çatışmaya hazırladığını söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Sırbistan'ın, Kosova'nın kuzeyindeki Sırpları silahlandırarak çatışmaya hazırladığını söyledi.
Alman Deutsche Welle'nin Arnavutça servisine konuşan Taçi, Sırbistan'ın Kosova'yı bölme planlarından haberdar olduklarını ve bu gaye ile Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların silahlandırıldığını söyledi. Sırbistan'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhak ederken Ukrayna'da tatbik ettiği modeli benimsediğine ilişkin delillerin mevcut olduğunu vurgulayan Taçi, "Kuzeye sivillerin yanı sıra üniformalı insanlar da yollayarak Sırpları silahlandırıyor ve Arnavutların kendilerine yapacaklarını iddia ettikleri sözde saldırılara karşı hazırlık yapıyorlar" diye konuştu.
Kosovalı Sırpları, Belgrad'ın nasyonalist siyasetinin kurbanı olmamaya çağıran Taçi, "Sırbistan'dan gelen savaş çağrılarına karşı Kosovalı Sırpları sulh ve diyaloga davet ediyorum. Onları etnik ve bölgesel temellerle bölünmek yerine NATO ve Avrupa Birliği'ne üyelik yolunu tercih etmeye çağırıyorum" dedi.
(İbrahim Aydoğan / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakanlık Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı
Transfer sinyali verdi
'Beşiktaş maçından daha önemli bir maçımız var'
Erdoğan: Türkiye ekonomi alanında adeta bir başarı hikayesi yazdı
'Ligi ve kupayı götürebilecek formu yakaladık'
Fener farka gitti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakanlık Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı
Bakanlık Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı
Transfer sinyali verdi
Transfer sinyali verdi
'Beşiktaş maçından daha önemli bir maçımız var'
'Beşiktaş maçından daha önemli bir maçımız var'
Erdoğan: Türkiye ekonomi alanında adeta bir başarı hikayesi yazdı
Erdoğan: Türkiye ekonomi alanında adeta bir başarı hikayesi yazdı
'Ligi ve kupayı götürebilecek formu yakaladık'
'Ligi ve kupayı götürebilecek formu yakaladık'
Fener farka gitti
Fener farka gitti
Trabzonspor'un yeni golcüsü takıma katıldı
Trabzonspor'un yeni golcüsü takıma katıldı
Ardahan Üniversitesi Rektörü Biber görevi devraldı
Ardahan Üniversitesi Rektörü Biber görevi devraldı
Çeyiz alışverişine giderken uçuruma yuvarlandılar
Çeyiz alışverişine giderken uçuruma yuvarlandılar
Cezaevinde çıkan yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Cezaevinde çıkan yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Alkışlar Van Persie için
Alkışlar Van Persie için
Barış Güler ile ilgili algı operasyonu iddiasına suç duyurusu
Barış Güler ile ilgili algı operasyonu iddiasına suç duyurusu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English