08.09.2017 20:51 'Tabulara çomak sokamazsınız'

Sivas Valiliği ve diğer kamu kuruluşları tarafından organize edilen 6'ncı Sivas Kitap Günleri kapsamından kente gelen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Buruciye Medresesi içerisinde okurlarıyla buluştu. Sivas Valiliği ve diğer kamu kuruluşları tarafından organize edilen 6'ncı Sivas Kitap Günleri kapsamından kente gelen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Buruciye Medresesi içerisinde okurlarıyla buluştu.

8-14 Eylül arasında düzenlenen Sivas Kitap Günleri kapsamında fuarın onur konuğu olarak kente gelen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, imza ve söyleşi programında sevenleriyle bir araya geldi. Burada konuşan İlber Ortaylı, "Bu memleket dünyayı tanımıyor. Bizim coğrafya ve tarih kültürümüz çok eksiktir. İnsan bilgimiz eksiktir. Bunları yapamadığımız takdirde ne kendimizi çizebilir ne de kendimizi savunabiliriz. Her zaman böyle bölümlemeler yapılır. Cumhuriyet diyor, Osmanlı milleti diyor. Osmanlı milleti diye bir şey yok. Osmanlılık bir pasaportla verilir. Biz hiçbir şekilde yeni bir dünyada yenisine geçmedik. Böyle Osmanlılıkmış, Türklükmüş bunlar manasız şeyler. Biz Türk'üz. Osmanlı imparatorluğu Türklerin imparatorluğu, Cumhuriyet de Türklerin Cumhuriyeti. Bu kadar açık. Bunun arasında fark yok. Bunları değiştirmeniz mümkün değildir. Biz rejim değiştirdik. Çok önemli bir şey bu yani saltanatın muhtelif aşamaları vardır. Ondan sonra Cumhuriyet'in de kendine göre bir yapılanması vardır. Bunun yapısı çok açık bir şey. Biz bunu konuşuyoruz. Yoksa devlet ortadan kalkar mı? Devlet dediğin kökeni hala tartışılan sosyolojik ve felsefi olarak ama aynı zamanda da varlığı olarak garip bir aparattır. Ve insanlar onun içindedirler. Onunla şekillenirler. Onun için son günlerde bir politikacının yanlış kullandığı bir tabir var 'Biz yeni devlet kuruyoruz' lafı hem etrafta hem de o parti içerisinde tepki uyandırdı. Bazı tabulara çomak sokamazsınız. Soktuğunuz taktirde çok fena felaketler çıkar" dedi.



"TÜRKİYELİ DİYE BİR IRK YOKTUR"

Anadolu'da birçok kan toplandığını vurgulayarak, "Doktorun biri bir sürü Anadolu'da kan topladı. Bilmiyorum ne yaptı bunları. Hepsinin pratik ticari amaçları vardır dünyada bunları bilmek gerek. Bilim için bu kadar masrafa girmiyor kimse. Hele toplum bilimleri için. Bunlar mümkün değil. Türkiyeli diye bir ırk yoktur. Türk vardır. Bu Türkler de Türkçe konuşurlar. Bu kadar basittir. Bunlar derhal bir araya gelir. Ne yapsanız yapın derhal bir araya gelirler. Ana dili ne konuşuyor? Çok önemli bir şey Ruslaşmadan bahsettiler. Doğrudur, çaresi yoktur. Bir Özbek'le bir Litvanyalı kadın evleniyor. Evde ikisi de bazen Rusları tenkit ediyorlar. Çünkü Litvanyalılar Rusları sevmez Özbekler de sevmez. Ama evde Rusça konuşuyorlar. Tabi biriniz Özbekçe bildiği yok diğerinin de Litvanya'nın dilini konuşacak hali yok. Bunlar Rusça konuşuyor. Çocuklar da Rus olarak büyüyor" şeklinde konuştu.

Söyleşiye Vali Davut Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda Vali Gül tarafından İlber Ortaylı'ya hediye takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

(Aydemir Kadıoğlu - Onur Erden /İHA)

