Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ' Bruma ile aramızda çok güzel bir ilişki var. Tabiri caizse aşk var aramızda' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, " Bruma ile aramızda çok güzel bir ilişki var. Tabiri caizse aşk var aramızda" dedi.

33. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor maç sonu yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna değinerek, "Bu sene şampiyon oldularsa bu şunu gösterir. Tabii ki daha iyi oyuncuları var, daha iyi oynuyorlar ve daha iyi hocaları olduğunu gösterir. Seneye biz şampiyon olmak istiyorsak, daha iyi futbol, daha iyi hoca ve daha iyi oyun olmalı. Onlar olursa şampiyonluk gelir. Tabii ki ben kazanmadıysam daha iyi bir hoca değilim. Bu ligde sadece şampiyon olan takımın hocası iyidir diğerleri değildir" diye konuştu.



"AHMET ORADA NE YAPMASI GEREKİYOR, ELLERİNİ KESMESİ Mİ GEREKİYOR"

Maçın sonlarına doğru acı çektiklerini ifade eden Galatasaray Teknik Direktör Igor Tudor, "3-1 iken maçın hakeminin verdiği bir penaltı var. Görmediği bir penaltı var. Görse maç 4-1 olacak ve maç tamamen kopacak. Görmeyince böyle bir sonuç oldu. Diğer taraftan da bize verilen penaltıya bakıyorsunuz. Çok uzak, görmesi imkansız bir pozisyonda penaltı veriyor. Ahmet orada ne yapması gerekiyor, ellerini kesmesi mi gerekiyor. Çok enteresan bize verdiği penaltı. Kazandığımız maçın ardından hakem hakkında konuşmak tabii ki iyi bir şey değil. Gerçekten son periyoda ve döneme bakarsak çok hakem hataları yapıldı. O yüzden ne kadar oynasanız da ister istemez bu hataları geçemiyorsunuz. O yüzden bu hatalara değinmek istedim" dedi.



"BRUMA İLE ARAMIZDA ÇOK GÜZEL BİR İLİŞKİ VAR. TABİRİ CAİZSE AŞK VAR ARAMIZDA"

Bruma ile ilgili sorulan soruya Tudor, şu şekilde cevap verdi:

"Bruma ile aramızda çok güzel bir ilişki var. Tabiri caizse aşk var aramızda. En son biliyorsunuz oyundan almıştım. Şimdi gülerek diğer kanada gönderdim. Gelen tekliflerle ilgili şuan ciddi bir şekilde bilgim yok. Cumartesi günü bir maçımız var. o maçtan sonra önemli olan kulübümüzün çıkarları doğrultusunda bütün oyuncularımızla oturur konuşuruz."



"ANTRENMAN PERFORMANSLARI OLARAK DAHA İYİ GİDİYORUZ"

Son dönemde iyi oynadıklarıyla ilgili soruya Tudor, "Aslında çok büyük bir gizli şey yok. Çok büyük bir sır yok diyebilirim. Biz buyuz bakıldığı zaman antrenman performansları olarak daha iyi gidiyoruz. Bu da maç performanslarına yansıyor. Bunun dışında çok büyük bir sır yok" şeklinde cevapladı.



"YENİ BİR TAKIM KURUP, FARKLI TAKIM KURUP, FARKLI BİR OYUN YAPISI, OYUN MANTALİTESİ KURMAK İSTİYORUM"

Sinan Gümüş'ün takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Gerçekten bu tip tekliflerle ilgili bir bilgim yok. Dediğim gibi cumartesi günü maçımız var. Ondan sonra tamamen konsantrasyonumuz seneye gelecek oyuncular, hepsiyle ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız. Mutlaka değişiklikler olacaktır. Kaç tane değişiklik olacak tabii ki onu bilemiyorum ama şu anda söyleyebileceğim yeni bir takım kurup, farklı takım kurup, farklı bir oyun yapısı, oyun mantalitesi kurmak istiyorum. Bunun içinde çalışıyoruz. Herkes iyi oyuncular istiyor. O yüzden Avrupa takımları arasında mücadele oluyor. Burada bütçelerde çok önemli oluyor. Biz kaliteli bir iş çıkarak tabii ki diğer kulüplerin önüne geçip bir an evvel kararlar alıp, transferleri sonuçlandırmak istiyoruz" diyerek cevapladı.



"SENEYE BİZ ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK, DAHA İYİ FUTBOL, DAHA İYİ HOCA VE DAHA İYİ OYUN OLMALI"

Beşiktaş'ın şampiyon olmasından sonra tebrik edip etmeyeceğiyle ilgi bir soruya da Igor Tudor, şu şekilde cevap verdi:

"Sözlerimin başında tebrik etmem gerekiyordu. Kendilerini tebrik ediyorum 2 sene üst üste şampiyon oldular. Şampiyon olmaları beni kişisel olarak sinirlendiriyor. Diğer taraftan da çok da motive ediyor. Seneye ilk günden itibaren bu sinirli olmamı, motivasyonumu takıma yansıtıp bu durumu değiştirmek istiyorum. Bu sene şampiyon oldularsa bu şunu gösterir. Tabii ki daha iyi oyuncuları var, daha iyi oynuyorlar ve daha iyi hocaları olduğunu gösterir. Seneye biz şampiyon olmak istiyorsak, daha iyi futbol, daha iyi hoca ve daha iyi oyun olmalı. Onlar olursa şampiyonluk gelir. Tabii ki ben kazanmadıysam daha iyi bir hoca değilim. Bu ligde sadece şampiyon olan takımın hocası iyidir diğerleri değildir.

(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)